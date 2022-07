Ferrari, Binotto: "Voltiamo pagina, in Ungheria vogliamo la doppietta"

26-07-2022 20:04

La Ferrari e Leclerc hanno perso terreno dalla Red Bull e Verstappen dopo il gp della Francia, ma Mattia Binotto rivela: “Se mi chiedete quale sia il distacco in classifica prima del GP di Ungheria non ve lo so dire – ammette Mattia Binotto a F1.com –. Non guardo alla classifica ora come ora. Quello su cui mi sto concentrando è pensare ad ogni singola gara e estrarre il massimo da essa. Purtroppo a Le Castellet non è andata così, ma la stagione non è conclusa”.

Il team principal di Maranello guarda avanti dopo il gp francese: “C’è sempre qualcosa da migliorare e imparare, e questo è il nostro approccio. Ragioniamo passo dopo passo; stiamo progredendo e migliorando. Anche in Francia abbiamo dimostrato di avere una macchina veloce e competitiva. Ora pensiamo all’Ungheria, dobbiamo voltare pagina e puntare alla doppietta, che potrebbe essere nelle nostre corde”.

Infine, Binotto ha analizzato la F1-75: “La nostra macchina è fantastica, gentile con le gomme, e anche i piloti stanno facendo un grande lavoro. Come si è visto a Le Castellet abbiamo piena fiducia nel nostro pacchetto, e vogliamo la conferma anche a Budapest, una tappa fondamentale per voltare pagina e guardare avanti. L’Ungheria sarà di nuovo molto calda e si parlerà ancora di gestione delle gomme, degrado e surriscaldamento. Vedo molte ragioni per cui dobbiamo essere positivi, perché il nostro obiettivo in Ungheria non dovrebbe essere una vittoria, ma la doppietta”.