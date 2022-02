Ferrari, Colajanni dice addio

21-02-2022 18:44

E’ ufficiale: Luca Colajanni e la Ferrari si dicono di nuovo addio. L’ex portavoce della Rossa non ricoprirà più il ruolo di Head of External Relations and Communications.

“Solo una breve nota per dirvi nero su bianco – so che le voci circolano – che ho deciso di lasciare la Scuderia Ferrari alla fine di questo mese. Non è stata una decisione semplice ma penso che dopo trent’anni di frequentazione del motorsport sia giunto il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia vita, stavolta senza motori! Con alcuni di voi abbiamo lavorato fianco a fianco, con altri siamo stati avversari in pista, con molti ci siamo confrontati, abbiamo discusso, qualche volta litigato ma sempre cercando di mantenere rispetto l’uno per l’altro e ci tengo a dirvi che per me è stato un piacere e un onore condividere tanta parte di questi trent’anni con voi. Sarò a Barcellona per questo test e mi piacerebbe salutare chi ci sarà. A presto, Luca“.

