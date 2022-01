Ferrari, conclusi i test: oltre 800 km con 3 piloti

28-01-2022 19:39

La Ferrari ha concluso venerdì pomeriggio la tre giorni di test a Fiorano, prima uscita della scuderia di Maranello nel 2022. Ad avvicendarsi da mercoledì a venerdì i piloti ufficiali Carlos Sainz e Charles Leclerc e il giovane Robert Shwartzman, terzo driver delle Rosse. Insieme hanno percorso oltre 800 km.

Il talento russo venerdì ha percorso 121 giri per un totale di 361 km con la SF71H del 2018. Queste le sue parole: “Quelli completati in questi giorni sono stati i miei primi giri da collaudatore della Scuderia, e non nascondo di essere molto orgoglioso di poter ricoprire questo ruolo. È sempre bello poter guidare una monoposto di Formula 1 e spero ci saranno altre occasioni durante l’anno”.

“Il mio approccio alla stagione sarà radicalmente diverso nel 2022, dal momento che non sarò impegnato in nessun campionato. Sono a totale disposizione della squadra. Il mio obiettivo è arrivare in Formula 1 e credo che quello di test driver rappresenti il percorso migliore per raggiungere questo traguardo. Quando succederà, voglio farmi trovare pronto”.

Giovedì Sainz si era espresso così: “Sono impaziente di guidare la nuova Ferrari 2022, ma è sempre utile tornare in pista con una monoposto. Dal punto di vista fisico, dai al corpo un primo shock, un primo ricordo del fatto che sei un pilota di Formula 1. Soprattutto per il collo, i glutei e tutte quelle parti del corpo che non riesci ad allenare bene neanche se stai tutto il giorno in palestra. Questo per me è importantissimo e oggi ho fatto una cinquantina di giri. Poi è anche utile, perché ho iniziato a lavorare con i miei ingegneri. Si inizia a parlare di gare, e questo è divertente”.

