Ferrari, il giudizio di Laurent Mekies; "Bene Sainz, Leclerc condizionato dal telaio"

20-11-2021 21:53

Il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies commenta queste strane qualifiche che si sono disputate oggi in Qatar, sulla pista di Losail, concentrandosi ovviamente sui due alfieri della Rossa Carlos Sainz e Charles Leclerc.

In prima battuta il commento sullo spagnolo, la cui prova viene giudicata positivamente, capace di superare il Q2 con le medie:

“Una qualifica difficile quella di oggi pomeriggio ma, ciò detto, sappiamo bene che l’obiettivo principale di questo finale di stagione è battere la McLaren nella classifica Costruttori e il bilancio del confronto diretto in questa sessione è sostanzialmente in parità. Carlos ha disputato una buona qualifica, riuscendo a passare in Q3 con le Medium, un obiettivo raggiunto soltanto da piloti dei due team in lotta per i titoli iridati. È stata una scelta rischiosa e, per fortuna, ci è andata bene: vedremo domani se avrà dato i suoi frutti”.

Peggio invece ha fatto il monegasco Leclerc, che oggi oltre il Q2 non c’è andato:

“E’ chiaro che la lesione al telaio che ne impone la sostituzione ha avuto un peso nel rendimento della vettura. Adesso un superlavoro attende i nostri meccanici per ripristinare in tempo la monoposto numero 16. Va considerato che, su una pista come questa, l’esperienza che si accumula giro dopo giro può fare la differenza quindi ci aspettiamo che i rapporti di forza che si sono visti oggi possano anche mutare. Infine, l’affidabilità sarà più che mai un fattore determinante, come abbiamo imparato a nostre spese oggi pomeriggio. Quello che è certo è che faremo il massimo perché gli eventuali cambiamenti vadano a nostro favore, soprattutto nei confronti dei nostri principali rivali. Nonostante tutte le difficoltà della giornata, nulla è compromesso e c’è ancora la possibilità di raccogliere punti importanti per il campionato”.

OMNISPORT