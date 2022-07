Ferrari, il retroscena di Mekies sul gioco di squadra: "Merito dei piloti"

23-07-2022 18:55

Come trasformare un inconveniente in un punto di forza. La Ferrari, più volte criticata per alcuni errori commessi al box a livello di strategia, fa la parte del leone nelle qualifiche del GP di Francia.

A Le Castellet Charles Leclerc ha infatti strappato la settima pole della stagione, sfruttando anche il gioco di squadra tra il monegasco e Carlos Sainz, costretto a partire dal fondo dello schieramento per aver cambiato la quarta power unit dell’anno, ma decisivo nel trainare il compagno di squadra in due momenti diversi durante il Q3, dopo aver fatto registrare tempi sontuosi nel Q1 e nel Q2.

Ciò che era apparso subito chiaro durante le prove è stato poi confermato dallo stesso Leclerc prima e dal direttore sportivo Laurent Mekies dopo, ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Il gioco di squadra è stato fatto alla perfezione, è stata una grande giornata per noi – le parole di Mekies – Non è mai scontato portare a termine così bene quel tipo di programma, perché è molto complesso a livello di tempi e gap tra le macchine. Sono stati bravi entrambi, Charles per la pole, perché qui eravamo piuttosto indietro rispetto alla Red Bull, e b Carlos perché è andato molto forte in Q1 e Q2, ma anche per l’esecuzione del lavoro in Q3”.

Mekies ha poi fornito un ulteriore retroscena distinguendo tra l’organizzazione del gioco di squadra al box e i meriti dei piloti: “Noi avevamo pensato di farlo prima della chicane, invece Carlos e Charles hanno detto di volerlo fare anche dopo, sebbene fosse molto più rischioso. Abbiamo due piloti fortissimi e anche coraggiosi”.