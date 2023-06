Ferrari in Austria con delle novità: obiettivo crescere

La rossa di Maranello è pronta per il 10° appuntamento stagionale e vuole dimostrare di essere in grado di fare qualche altro passo in avanti dopo il Canada.

29-06-2023 15:13

Il team principal Frederic Vasseur aveva preannunciato aggiornamenti in Austria ed ora la Ferrari alla vigilia del weekend sul circuito di Spielberg è pronta a metterli in atto.

Negli ultimi giorni a Fiorano la monoposto ha potuto effettuare il Filming Day e testare alcune modifiche dal punto di vista tecnico a cofano, ala anteriore e fondo. Non è dato sapersi se tutte queste variazioni verranno messo in atto contemporaneamente, e quindi già a partire da questa prova, ma quello che è certo è che la rossa vuole continuare a fare passi in avanti.

In Canada segnali di miglioramento sono stati intravisti e alla fine Leclerc e Sainz hanno chiuso al 4° e al 5° posto, tra l’altro se solo il sabato non ci fosse stata una gestione scellerata delle qualifiche, è probabile che anche il podio sarebbe stato un obiettivo raggiungibile.

Alle porte c’è, invece, un weekend molto intenso composto da una sessione di prove libere, due sessioni di qualifiche, la sprint race e la gara della domenica. Oltre che capire se la SF-23 sarà adatta per il circuito austriaco, la necessità sarà di sbagliare il meno possibile di fronte ad un weekend così incalzante.

Intanto entrambe i piloti continuano a spingere forte e a registrare ottimi tempi, motivo in più per cui Vasseur ci tiene a battere il ferro finchè è caldo, mettere in cassaforte una bella prestazione in terra austriaca sarebbe un segnale confortante per il futuro, di fronte ad una stagione compromessa ma altrettanto lunga per potersi ancora togliere delle soddisfazioni.