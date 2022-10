Ferrari: Leclerc dispiaciuto per la partenza, Sainz deluso dalla vettura

02-10-2022 20:15

Solo 5″ di penalità per Perez, che adesso è certo della vittoria a Singapore davanti alle due Ferrari. Al termine della gara, Leclerc ha analizzato la sua prestazione: “Ho spinto per tutta la gara. Ho fatto una brutta partenza e ho dovuto inseguire, poi dopo è stato davvero difficile fare la gara. Ho avuto un po’ di pattinamento e non sono riuscito più a spingere. La gara a livello fisico è stata difficile. Ora dovrò dormire bene per prepararmi per il Giappone”.

Non molto soddisfatto Sainz: “Gara dura. Non ho mai trovato ritmo sul bagnato e non sono riuscito a sfidare i primi due. Faticavo con il posteriore della vettura. Alla fine in queste condizioni se ti manca la fiducia ti devi accontentare. Io mi sono accontentato del terzo posto. Positivo è che non ho commesso errori e ho portato al traguardo le gomme. Sono tornato veloce verso la fine della gara, quando è aumentata anche la fiducia”.

La Ferrari intanto guadagna punti sulla Mercedes nella classifica costruttori, Sainz di questo è contento: “Bel risultato per il team e per il campionato costruttori. Peccato che non abbiamo vinto. Pazzesco quanto tempo ci vada per fare asciugare la pista. Non appare mai la linea asciutta, si continua a scivolare tantissimo. Ma sicuramente è una cosa da tenere a mente per il futuro. Questa pista è unica”.