Ferrari, Leclerc e Sainz di nuovo in pista a Fiorano

12-01-2023 19:09

Riaccendere i motori e buttarsi di nuovo nella mischia: ecco il mese di gennaio della Ferrari.

Il programma stilato dal team di Maranello prevede tre giorni di prove sul circuito di Fiorano dove sia Leclerc sia Sainz torneranno ad avere tra le mani il volante della propria monoposto.

Il regolamento prevede, però, l’impossibilità di utilizzare la vettura che andrà poi ad essere protagonista nel corso della stagione, ecco che allora la scelta è ricaduta sulla SF-21 corredata di gomme Pirelli specifiche.

Non solo Lecler e Sainz anche i due piloti riserva ovvero Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman, avranno a disposizione mezza giornata per poter collaudare la Ferrari.

Nel frattempo si attende il 14 febbraio giorno in cui l’auto 2023 verrà presentata al grande pubblico prima di dare il via alla nuova stagione il 3 marzo con il Gp del Bahrain.