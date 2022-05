Ferrari, Leclerc: "Fa male". Sainz deluso: "Sto faticando"

22-05-2022 17:38

Delusione in casa Ferrari dopo il GP di Spagna. Charles Leclerc è stato costretto al ritiro mentre era leader a poco meno di metà gara, Carlos Sainz avrebbe voluto dare di più davanti al suo pubblico ma alla fine non è riuscito a salire sul podio, anche a causa di due errori.

Poco prima della fine della gara, Charles Leclerc ha provato a guardare il vaso mezzo pieno: “E’ il primo problema dell’anno, abbiamo fatto un lavoro straordinario finora in fatto di affidabilità. Fa male perchè succede in una gara in cui ero primo e stavo gestendo alla grande le gomme. Il campionato è lungo, dobbiamo guardare il lato positivo. Le grandi performance in qualifica e in gara, il feeling che avevo con le gomme e che avevo perso da 2-3 gare. Sono fiducioso per le prossime gare. Fa male ma guardiamo avanti“.

Sainz invece ha avuto difficoltà fin da subito: “La partenza è stata difficile, ho sbagliato la procedura e poi ho preso vento alla 4 e sono andato in testacoda. Ho danneggiato la macchina sul fondo, avevo mancanza di carico e non riuscivo a spingere. Ho dato il massimo per recuperare, non è quello che volevamo ma va bene così. Sto faticando, per il mio stile di guida non va bene e sto lavorando con gli ingegneri per vedere il bicchiere mezzo pieno. Peccato per Leclerc, poteva allunga per il campionato. All’inizio ha sbagliato Verstappen e la Red Bull, può capitare e sarà così per tutto il campionato”.

OMNISPORT