Ferrari, Leclerc si dà al gelato: aprirà una gelateria a Milano e spiega i dettagli di "un progetto speciale"

28-03-2024

Una dolce divagazione sul tema. Charles Leclerc è pronto a intraprendere quello che lui stesso definisce “un progetto speciale fuori dalla pista”. Il pilota di F1 della Ferrari entra a piene mani nel mondo del commercio. E lo fa investendo in un’attività food and beverage. Nello specifico nel settore del gelato. A breve il driver monegasco aprirà una gelateria a Milano.

Ferrari, Leclerc futuro “gelataio” a Milano: i dettagli

Al momento si sa poco ma quel che è certo è che Charles Leclerc sarebbe in procinto di aprire una gelateria a Milano. Il nome è tutto un programma: LEC. Che sono poi le iniziali del pilota della Ferrari appunto, quelle che compaiono nella grafica della F1 o ad esempio della lavagnetta esposta dal muretto box di Maranello durante le gare (come SAI per Sainz, HAM per Hamilton, VER per Verstappen e così via). Ma se ci si pensa è anche un’abbreviazione del verbo “leccare” che è poi il tipico gesto per gustare un bel gelato.

Lidea è arrivata in collaborazione con i fondatori del negozio Grom con Federico Grom e Guido Martinetti, fondatori della catena di gelaterie italiane Grom poi ceduta a Unilever, oggi impegnati tra le altre cose in un progetto agricolo nelle Langhe e con l’intervento del suo manager, Nicolas Todt. Per ora non si sa ancora il luogo, nè cosa offrirà, ma ulteriori dettagli verranno svelati l’11 di Aprile, a ridosso del Salone del Mobile.

F1, Leclerc eccitato dall’idea di aprire una gelateria

Riguardo questa nuova attività ci sono anche le prime parole di Charles Leclerc che stanno circolando in rete, il pilota della Ferrari sembra eccitato dal coniugare un’attività imprenditoriale con una delle sue passioni culinarie, un dolce “strappo” alla ferrea alimentazione di un atleta, come è un pilota di F1, che il monegasco spesso si concede.

“Un progetto per me molto speciale: una nuova, grande avventura intrapresa al di fuori del circuito di gara. Come atleta professionista è fondamentale per me mantenere uno stile di vita sano dove la mia performance è fortemente legata all’impegno, all’allenamento e alla forma fisica. Questo, tuttavia, non mi impedisce di concedermi qualche piccolo piacere proibito, in particolare quello di un cibo che adoro. Forse hai già capito quale. Creare un prodotto che fosse delizioso e allo stesso tempo potesse far parte di uno stile di vita sano ed equilibrato come il mio è stato il punto di partenza di un viaggio personale, un percorso che ho amato e che desidero finalmente condividere con tutti voi”.

Leclerc: il gelato arriva dopo la musica

Non solo pista, non solo Ferrari. Leclerc non è nuovo a intraprendere nuove strade al di fuori dei circuiti di F1. Al di là di essere un apprezzato testimonial per le varie campagne di sponsor, suoi personali e della Ferrari, il monegasco ha già un’avviata carriera di musicista. Sin da ragazzo Leclerc è un apprezzato pianista e ha già pubblicato alcuni brani, l’ultimo poche settimane fa, un nuovo EP di quattro canzoni appena uscito dopo aver collaborato con la pianista francese Sofiane Pamart durante la pausa invernale.

