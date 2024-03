Ferrari, Toto Wolff punge Hamilton: "Il rosso non gli dona" e promette: "Verstappen in Mercedes prima o poi"

Il team principal della frecce d'argento, Toto Wolff ha commentato con una battuta il passaggio di Hamilton in Ferrari dal prossimo anno e lanciato la sfida per portare Max Verstappen in Mercedes il prossimo anno

27-03-2024 19:42

Mai banale Toto Wolff nelle dichiarazioni. Il team principal della Mercedes accende questa metà settimana di sosta del Mondiale di F1 con un paio di frasi al fulmicotone proiettate sul futuro. Una punzecchiatura nei confronti di Lewis Hamilton che ha deciso di lasciare le frecce d’argento per sposare la causa Ferrari dal 2025 e come se non bastasse, una dichiarazioni di intenti su quello che sarebbe un altro colpo di mercato, Max Verstappen.

F1, Toto Wolff accende la pausa: “Verstappen in Mercedes, prima o poi”

La Formula 1 si gode la sosta pasquale. Ma fino ad un certo punto. Se il Mondiale si ferma non si può dire altrettanto delle grandi manovre delle scuderie. Tra quelle più attive in questo momento, sul presente e sul futuro di certo è la Mercedes. Toto Wolff sta cercando di tutto per far tornare il dominio delle frecce d’argento come prima del 2021. E se l’inizio di stagione è stato deludente si cerca il colpo che possa invertire il trend.

La Mercedes, questo è certo, perderà Lewis Hamilton, promesso sposo della Ferrari dal prossimo anno. Tra i tanti nomi che circolano per il ruolo che affiancherà George Russell nella lineup del prossimo anno, o in futuro in generale, c’è anche quello di Max Verstappen il cui nome candidamente Toto Wolff ha fatto a Fox Sports Australia

"Verstappen e Mercedes sono destinati a incontrarsi, anche se non so dire quando"

F1, Wolff sfoglia la margherita: “Verstappen, Sainz, Alonso, Antonelli”

“Ci sono alcune opzioni che sono davvero interessanti per noi – ha continuato il team principal della Mercedes, Toto Wolff – dai giovanissimi super talenti ad alcuni dei più anziani che hanno molta esperienza. Ciò non accadrà nelle prossime settimane o mesi o giù di lì… Voglio continuare a monitorare il mercato. Ovviamente c’è Fernando [Alonso] che è molto emozionante, e Carlos [Sainz] è molto bravo. Penso che dipenda anche da cosa fa Max [Verstappen]…”.

Nell’intervista a Fox Sports Australia, Toto Wolff non ha escluso nemmeno l’azzardo di promuovere il giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli che, notizia proprio di oggi, farà un test con Mercedes nel prossimo fine settimana a Imola.

Fonte: Getty

F1, Wolff corteggia Verstappen: “Conosco papà Jos, Max lo volevo poi…”

Il manager austriaco, sposato con Susie Wolff, ha voluto sottolineare i buoni rapporti con tutta la famiglia Verstappen, a cominciare da papà Jos per poi ricordare di come avesse fiutato il talento del pilota olandese tanto da volerlo portare nel programma giovani della Mercedes ma Red Bull fece prima e fu coraggiosa:

“L’avevo visto correre in Formula 3, era molto bravo. Sono in buoni rapporti con il papà e così li chiamai per proporgli di correre con noi in Formula 2 con una stagione completamente spesata. Gli avrei poi garantito un posto in Formula 1 l’anno dopo. Ma mi risposero di aver già ricevuto un’offerta dalla Toro Rosso. E sapevo che non avrei potuto ribattere. A metà della stagione successiva Max sostituì Kvyat in Red Bull””.

Ferrari, Toto Wolff punge Hamilton: “Non gli dona il rosso”

Oltre che un grande manager e team principal, Toto Wolff è anche molto ironico. Anche in questo caso se l’è cavata con una battuta quando gli viene ricordato ancora una volta che il suo pupillo Lewis Hamilton ha deciso di lasciare Mercedes per andare in Ferrari:

“Glielo ho già detto che il Rosso non gli dona. Poi farebbe bene a immaginarsi e ricordarsi i nostri scarichi, perché li vedrà spesso il prossimo anno“.

