Ferrari, Leclerc sogna il futuro e lancia un messaggio a Vasseur

Leclerc, protagonista della Ferrari, ha elogiato l'operato di Frederic Vasseur dopo l'ultimo GP di Azerbaigian dello scorso weekend

02-05-2023 12:00

Il Gran Premio di Azerbaigian di F1 ha svelato una versione della Ferrari più competitiva rispetto agli appuntamenti precedenti segnando il primo podio della stagione con Charles Leclerc. In una intervista ripresa da Bild, il monegasco ha evidenziato come Vasseur sia l’uomo ideale per riportare il Cavallino là dove merita.

F1, Leclerc: “Vasseur l’uomo giusto per portare in alto la Ferrari”

Al quotidiano tedesco, Leclerc spiega che “Vasseur ha una buona visione a medio e lungo termine per la squadra. Non ho dubbi che sia lui quello che può riportare la Ferrari ai vertici. Ovviamente si vede dall’esterno che la macchina non è abbastanza veloce, ma ha un buon occhio per ciò che potrebbe funzionare meglio nei singoli reparti. Vincere il titolo con la Ferrari? Si. Quando sogno di essere un giorno campione del mondo, immagino di indossare una tuta da corsa rossa e di scendere da un’auto rossa. Quindi posso considerarmi fortunato di far parte della Ferrari”.

F1, Leclerc: “Credo nella Ferrari, ma vorrei che tutti credessero in me”

Relativamente alle proprie ambizioni future, Leclerc fa sapere di credere “nella squadra al 100% e mi fido di tutti, dai meccanici al team principal. Ma non è nemmeno una strada a senso unico. Anche la squadra deve credere in me. Ma è ancora troppo presto per parlare di un nuovo contratto. Ci sono battute d’arresto lungo la strada. L’anno scorso e quest’anno non abbiamo fatto il passo che volevamo. Dobbiamo farlo ora”.

F1, Leclerc: “Dobbiamo tornare ad essere competitivi”

Per quanto riguarda la stagione delle Rosse partita non come sperato, Leclerc conclude sottolineando di “essere in grado di affrontare le difficoltà. Anche Michael (Schumacher) e Jean (Todt) hanno avuto un’enorme pressione e hanno comunque vinto diversi campionati del mondo di fila. Quindi non dobbiamo lamentarci”. Il prossimo appuntamento con la F1 è previsto per il prossimo weekend a Miami (USA).