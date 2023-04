F1, Ferrari: Leclerc si sente meglio, Sainz ancora no

Dopo la pole, il monegasco ha ottenuto il primo podio dell'anno. Lo spagnolo quinto dietro anche ad Alonso.

30-04-2023 20:44

La Ferrari esce da Baku con il miglior bottino stagionale: un terzo e un quinto posto nel Gran Premio dell’Azerbaigian dopo i punti ottenuti nella Sprint e la pole position, doppia con le qualifiche Shootout, messa a segno da Charles Leclerc. Il monegasco ha ottenuto così il primo podio rosso del 2023, per Carlos Sainz c’è ancora un po’ di lavoro di fare.

Ai microfoni di Sky Sport, Leclerc ha commentato così il weekend azero: “Sognerò sempre e ci crederò, ma si capisce che dobbiamo lavorare molto. Abbiamo fatto qualche passo in avanti, ma bisogna fare ancora meglio. Anche Aston Martin ha la macchina più veloce della nostra in gara. Oggi però abbiamo massimizzato il risultato, un weekend perfetto”.

Il monegasco sa che la differenza con Red Bull è ancora importante: “Loro ne hanno di più. Non siamo abbastanza veloci, sul giro secco si fa la differenza così come a serbatoi scarichi, ma per gestire la gomma perdiamo performance. Sono fiducioso sugli aggiornamenti, stiamo lavorando nella giusta direzione ma non so se potremo chiudere presto il gap con Red Bull”.

Corsa più complicata per Sainz, che ha dovuto cedere anche all’Aston Martin di Fernando Alonso. Così lo spagnolo a Sky: “Forse ero un po’ distratto da Charles, non volevo prenderlo ed essere sicuro. Mi ha passato bene Alonso, è stato bravo. Sono le gare, ci stiamo incrociando spesso. Avremo tante lotte quest’anno, ma la verità è che Alonso oggi aveva molto più passo di me”.