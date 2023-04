F1, Vasseur fa il punto in casa Ferrari: "Passi in avanti"

Il team principal ha commentato con moderata soddisfazione il risultato del GP d'Azerbaigian, corso a Baku.

30-04-2023 21:42

Meglio di così era davvero difficile fare. Le Red Bull in questo inizio di Mondiale 2023 sono di un’altra categoria, come dimostrato dalle quattro vittorie di fila, e l’unico brio lì davanti è rappresentato dai soli sei punti di distacco in campionato fra Max Verstappen e Sergio Perez. Ma quello di Baku per la Ferrari è stato il miglior weekend dell’anno, per la prima volta davanti ad Aston Martin e Mercedes.

Con il terzo posto finale di Charles Leclerc, primo podio stagionale, e il quinto di Carlos Sainz, il team principal Frédéric Vasseur si è tolto qualche piccola prima soddisfazione vestito di rosso. Così le sue parole a Sky Sport F1: “È importante aver fatto un passo in avanti con due pole e il podio. Abbiamo fatto un passo in avanti, ma a Miami sarà un’altra storia. Tutti porteranno aggiornamenti”.

Vasseur ha dunque aggiunto sulla sfida alla Red Bull: “La prestazione deriva dal fatto che abbiamo utilizzato bene il pacchetto che abbiamo. Rispetto a Jeddah siamo migliorati, sono soddisfatto. Red Bull non gestisce mai, noi invece all’inizio sì perché volevamo fare solo uno stint. Nel finale di gara avevamo un passo uguale a loro, c’è ancora differenza ma si è assottigliata”.

Vasseur ha così parlato dei due piloti: “Leclerc ama la Ferrari e vuole diventare campione qui. Siamo all’inizio della stagione, ci saranno tanti gossip ma non è in discussione. Ha fatto un weekend perfetto, sia in qualifica che in gara. Sainz ha faticato fin da venerdì. Qui è come a Monaco, è dura guidare senza fiducia. Con questo format non c’è tempo. Sono soddisfatto del suo quinto posto”.