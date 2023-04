F1, Todt avvisa la Ferrari: "Leclerc come Verstappen se avesse l'occasione"

L'ex team principal del Cavallino: "Max è veloce e sbaglia poco. È un combattente come Schumacher".

06-04-2023 21:45

Al Corriere dello Sport, Jean Todt ha elogiato il campione del mondo Verstappen con un bel paragone: “Max è veloce e sbaglia poco. È un combattente come Schumacher. A livello umano lo conosco troppo poco e il punto in comune tra loro che sono estremamente veloci e guidano la macchina migliore in un top-team. Questo sicuramente aiuta”.

Su Leclerc invece, Todt ha le idee ancor più chiare: “In F1 esistono quelli bravi, e poi un piccolissimo gruppo di bravissimi di cui Charles fa parte. Può essere come Verstappen, se ne avesse l’occasione”.