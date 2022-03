Ferrari, Leclerc suona la carica: "Spero di vincere almeno cinque gare"

07-03-2022 22:59

Il 20 marzo con il GP del Bahrain avrà inizio il Mondiale di F1 2022, preceduto dagli ultimi test pre stagionali dal 10 al 12. Questa sarà una stagione ricca di sorprese e di novità per tutte le scuderie, dato il cambio di regolamento che mette tutti i team quasi sullo stesso piano. Abbiamo già visto alcune cose nuove nel layout delle monoposto, ma ci sono ancora tantissime incognite da scoprire.

In tutto questo, chi si candida per un ruolo da leader è la Ferrari, che dopo anni molto più che bui ha la grande possibilità di guadagnare terreno e tornare a competere per il titolo. La conferma delle ambizioni della Rossa arriva da niente di meno che Charles Leclerc ospite di Canal Plus.

Nel corso di un collegamento col campione del mondo MotoGP Fabio Quartararo, El Diablo chiede al monegasco quante gare vuole vincere in questa stagione. Leclerc prima risponde ironicamente “Ne voglio vincere 23 (ride, ndr)” per poi proseguire:

“Vincere cinque gare sarebbe già un grande risultato. La chiave è la costanza: se vinci una gara, ma non sei stabilmente davanti, allora non puoi considerarti un campione. Oltretutto, se dovessimo riuscire a essere costanti, potremmo anche vincere il Mondiale con cinque successi. Ho anche un altro obiettivo: concludere una gara a Montecarlo, non ci sono ancora riuscito”.

OMNISPORT