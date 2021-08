Ferrari, Mattia Binotto: "Importante avere due piloti che raccolgono punti"

È tempo di bilanci in F1 dopo la prima parte di stagione, e così fa anche il Team Principal della Ferrai Mattia Binotto, che citato da Formula1.com esprime pareri positivi sulla nuova coppia di piloti in Rosso formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz.

L’ultima gara disputata prima della pausa estiva, sul tracciato ungherese di Hungaroring, non ha sorriso particolarmente al Predestinato Leclerc, buttato fuori alla prima curva da una manovra assurda di Lance Stroll. Leclerc continua dunque nella sua stagione sfortunata dal punto di vista degli episodi. Umore differente invece per Sainz, che dopo la penalità di Vettel per poca benzina si è ritrovato in terza posizione alla bandiera a scacchi. Questo il commento di Binotto sulla prima parte di stagione:

“Charles è un pilota fantastico, di grande talento, continua a migliorare e sono abbastanza contento di questo. Ha opportunità di vittoria, la prima è stata a Monaco ma per ragioni che sappiamo non è successo. Carlos si stia integrando molto bene. Sta migliorando gara dopo gara, è in qualche modo un punto di riferimento anche per Charles, spingendolo anche quando le condizioni sono più difficili. Penso che 80 punti ciascuno (dichiarazioni rilasciate prima della squalifica di Vettel all’Hungaroring. Ora Sainz è a quota 83, ndr) dimostri quanto sia importante avere due buoni piloti che ottengono punti per il costruttore, sono molto contento di questo. Guardando avanti, penso che quei due ragazzi ci daranno grandi soddisfazioni”.

