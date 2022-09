Ferrari, Mekies: "Caso grave, aspettiamo sanzioni dalla Fia"

30-09-2022 20:32

Il weekend del GP di Singapore non si è aperto solo con le prime due sessioni di prove libere, ma anche con il caso legato alla presunta violazione del budget cap da parte di Aston Martin e soprattutto Red Bull. Le altre squadre non ci stanno, come spiegato dal direttore sportivo della Ferrari, Laurent Mekies.

Queste le sue parole a Sky: “La riteniamo una cosa molto grave, ci aspettiamo una gestione esemplare da parte della Fia. Ci fidiamo al 100% della Federazione, che ha preso una posizione forte negli ultimi mesi. Ci aspettiamo severità e trasparenza per correre tutti con le stesse regole. Le implicazioni sono gigantesche”.

“L’importante è stabilire lo sforamento, poi confermiamo che queste regole sono uguali per tutti. Inoltre, bisognerà capire che implicazioni ha avuto nel 2021, 2022 e anche nel 2023. Ci aspettiamo massima severità proprio nel valutare se il budget cap sia stato sforato”.