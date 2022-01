Ferrari, Mekies mette le mani avanti: "Non potremo sbagliare nulla"

29-01-2022 13:30

Dopo le parole di Helmut Marko, il gran capo della Red Bull che ha bocciato in largo anticipo i sogni di gloria dei tifosi della Ferrari in vista della nuova stagione, nonostante i cambi di regolamento che, almeno sulla carta, dovrebbero riequilibrare i rapporti di forza tra le scuderie, anche da Maranello si getta acqua sul fuoco degli entusiasmi a meno di un mese dai primi test ufficiali previsti a Barcellona per il 23-25 febbraio.

Secondo Laurent Mekies, direttore sportivo della Ferrari, infatti, il budget cap impedirà alle squadre di effettuare modifiche sostanziale ai concept che scenderanno in pista nei test, ma anche nella prima parte del Mondiale 2022 che prenderà il via il 20 marzo in Bahrain.

Come dire: chi partirà in ritardo farà fatica a recuperare il gap accumulato, perché il tetto alle spese fissato a 140 milioni imporrà ale squadre di apportare solo poche novità ai pacchetti evolutivi.

“Durante la prossima stagione porteremo aggiornamenti e cercheremo di essere il più continui possibile con lo sviluppo della vettura – ha dichiarato Mekies – Nel 2021 non ci siamo sforzati di sviluppare la monoposto, ma per il 2022 la situazione cambierà perchè abbiamo la necessità di lavorare costantemente sul progetto. Allo stesso tempo, però, non posso negare che rispetto al biennio 2018-2019 ci saranno meno interventi sul pacchetto tecnico. Questo non perché non vogliamo, ma perché ci viene impedito dalla presenza del budget cap. Chi sarà in ritardo all’inizio potrà permettersi al massimo due o tre interventi per recuperare il gap”.



