Ferrari, Sainz ci crede: "Tutto è possibile"

22-08-2022 12:41

L’ultimo Gp corso in Ungheria non è stato per niente esaltante per le due Ferrari che hanno colto un quarto e un sesto posto.

Il divario con il leader attuale della classifica piloti è senza dubbio ampio: Max Verstappen, dopo la gara dell’Hungaroring è infatti salito a 102 punti, ma nonostante i numeri impietosi, Carlos Sainz continua a credere alla rimonta iridata.

Il pilota spagnolo, alla sua seconda stagione con la Rossa ritiene ancora possibile rientrare nella corsa al titolo: questo è il suo obiettivo fino a che la matematica non lo condanni. La stagione per adesso, per l’alfiere della Ferrari è stata un pò altalenante. Partito con il freno a mano tirato, Sainz si è sciolto a metà stagione, dove è arrivata anche la sua prima vittoria in carriera, sulla pista di Silverstone.

“Se consideriamo le statistiche, in questo momento di stagione, può ancora succedere di tutto. Ecco perché il mio pensiero non è cambiato – ha dichiarato Sainz, intervistato da Formula1.com –Ogni weekend mi presento in pista con l’unico obiettivo di vincere le gare. È un anno pazzesco quello che stiamo portando avanti. Davanti ci sono costantemente due squadre, dovrebbe essere un campionato facile in cui uno vince e uno arriva secondo, ma non funziona così. Ci sono in ballo ancora tanti punti da qui alla fine del campionato e questo mi fa credere che tutto sia possibile. È un anno molto diverso dai precedenti, perché le gare sono migliori”.

Sainz ha poi aggiunto: “Quest’anno il mio inizio di stagione non è stato positivo e mi sono subito trovato indietro di 50 punti ed è difficile sembrare un contendente al campionato quando hai meno -50. Ma nelle ultime gare le cose sono sensibilmente migliorate e finalmente ho raggiunto un livello molto simile ai migliori. Quello che sto pagando quest’anno è il prezzo patito ad inizio anno, ma io ci credo ancora”.