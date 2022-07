Ferrari: Sainz incerto sulla Mercedes, Leclerc non pensa a Verstappen

30-07-2022 17:44

George Russell ha rovinato la festa alla Ferrari nelle qualifiche di Ungheria, prendendosi la prima pole in carriera davanti a Sainz e Leclerc. Solo decimo Verstappen, che ha avuto problemi con la vettura.

Per Carlos Sainz c’è comunque tanta soddisfazione per il secondo tempo ottenuto: “Mi sento sempre meglio, gara dopo gara sento di avere il passo per la pole. Oggi è sfuggita per poco, ma complimenti a Russell perché ha fatto un tempo super. Ovviamente puntiamo alla vittoria, il passo c’è e la partenza sarà fondamentale. Il passo Mercedes è una vera e propria incognita, vedremo se riusciremo a sorpassarlo in gara” ha spiegato il pilota iberico.

Terzo tempo per Charles Leclerc, che non pensa ai problemi di Verstappen: “Noi ci concentriamo su noi stessi, ho faticato tanto con le gomme e non sono stato costante. Non sono riuscito a mettere le gomme in temperatura, ma siamo terzi e abbiamo il passo per fare bene domenica e punta alla vittoria. Il passo c’è, bisogna capire cosa sia successo oggi alle gomme. Sono sicuro che possiamo rimontare in gara”.