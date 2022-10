08-10-2022 12:55

Sono state qualifiche serrate a Suzuka, come lo erano state una settimana fa a Singapore: stavolta è Max Verstappen a prevalere, centrando la 18^ pole in carriera, un dato che eguaglia quello di Charles Leclerc.

“È stato un giro molto complicato, se vai veloce puoi perdere le gomme nell’ultimo settore. Ci siamo andati vicinissimi, ora proveremo a fare una bella gara” ha commentato il pilota monegasco, che proverà a impedire che l’olandese centri domani il secondo titolo piloti “Sono contento del mio ultimo giro, guardando alla chicane magari devo spingere un po’ di più. Forse ho surriscaldato troppo le gomme, quando si parla di una manciata di millesimi forse è stata questa la differenza. Domani vedremo il meteo, forse piove e sarà una gara bella. Proveremo a fare le scelte giuste, il feeling è buono e se è bagnato possiamo dire la nostra perché abbiamo un buon passo. Abbiamo fatto poco in vista della gara, ma abbiamo un buon feeling. Domani cercheremo di regalare un bello spettacolo a questo pubblico”

Ha sfiorato la terza pole stagionale Carlos Sainz, a 57 millesimi dall’olandese: “È stato un giro pulito e buono, ho usato tanto le gomme posteriori e ho pattinato. Ero in un giro molto buono, potevo fare 29.2: non essere in pole è frustrante, sono tanti week-end che sono lì con Max e Charles sul giro secco. Da un lato è positivo, a inizio anno non era così, ero molto più lontano: dall’altro la pole se ne va per mezzo decimo, ma entro fine anno arriverà. Per domani il meteo avrà un ruolo fondamentale, può capitare di tutto e vedremo cosa fare. Partendo dalla terza posizione possiamo lottare con Max” ha commentato lo spagnolo a Sky Sport.