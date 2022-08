Ferrari: Sainz suona la carica

18-08-2022 12:24

Obiettivo per la Ferrari alla ripresa delle operazioni post pausa estiva sarà quello di dimenticare quanto avvenuto in Ungheria.

Sul circuito dell’Hungaroring è andata in scena una gara quasi da dimenticare per le due Ferrari. Nonostante il tracciato ungherese, poteva dimostrarsi alleato delle Rosse, il duo ferrarista non è andato oltre una P4 con Carlos Sainz e una P6 con Charles Leclerc.

Troppo poco per poter sperare di scalare posizioni e di rimettere in discussione il mondiale. La Ferrari ha bisogno di altro per tornare ad essere competitiva e lottare per le prime posizioni del podio.

Lo sa bene Carlos Sainz che, discutendo di quanto accaduto in terra magiara, ha ammesso come determinati fattori abbiamo inciso sulla mancanza di competitività della vettura. Nonostante la delusione provata in Ungheria, il pilota spagnolo non molla e ha anzi voluto ribadire che la Rossa tornerà in lotta per il vertice nei prossimi appuntamenti.

“Nell’ultimo Gp in Ungheria, credo che in gara ci fosse chiaramente qualcosa a livello di condizioni che non ci ha aiutato – ha dichiarato Sainz, citato da RacingNews365 – LE cose non andavano già bene a partire dal sabato in cui abbiamo fatto un passo indietro rispetto al venerdì e non eravamo in pole. Penso che ci fosse qualcosa che non funzionasse in macchina. Dobbiamo riorganizzarci, analizzare cosa possiamo fare meglio in queste condizioni e sono sicuro che torneremo forti”.