Ferrari sbanca Daytona: la 296 GT3 vince la 24 ore, è bis dopo Le Mans. Iniezione di fiducia per la F1

La Ferrari dopo Le Mans lo scorso anno ottiene un altro successo storico nel mondo endurance vincendo la 24 ore di Daytona con la Ferrari 296 GT3 del team Risi Competizione. La soddisfazione del responsabile GT Coletta e l'iniezione di fiducia per il Mondiale F1

29-01-2024 11:05

C’è una Ferrari che vince. E continua a farlo. Dopo il successo storico dello scorso anno nell’edizione del Centenario della 24 Ore di Le Mans. la scuderia di Maranello si è ripetuta iniziando alla grande il 2024 aggiudicandosi la 24 Ore di Daytona riportando il Cavallino Rampante sul gradino più alto della celebre corsa endurance americana a dieci anni di distanza dall’ultima volta.

A firmare questa impresa storica la Ferrari 296 GT3 del team Risi Competizione su cui hanno ruotato Daniel Serra, Davide Rigon, James Calado e quell’Alessandro Pier Guidi che era a bordo della rossa che vinse nel catino della Florida nel 2014. Una grande iniezione di fiducia per tutto l’ambiente in vista della presentazione della nuova monoposto che prenderà il via al Mondiale di F1 2024 con Leclerc e Sainz.

Ferrari, trionfo alla 24 ore di Daytona

La Ferrari 296 GT3 firma un risultato storico alla 62esima edizione della 24 Ore di Daytona riportando il Cavallino Rampante sul gradino più alto della celebre corse endurance americana a dieci anni di distanza dall’ultima volta. I piloti ufficiali Daniel Serra, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi e James Calado trionfano in classe GTD Pro con la 296 GT3 numero 62 del team Risi Competizione dopo aver completato 733 giri.

Gara di grande sostanza del quartetto ferrarista alla guida della 296 GT3. Anche se non sono mancati i momenti difficili. Come una sosta ai box più lunga del previsto, necessaria per il cambio dei freni posteriori che ha un po’ riaperto i giochi nel finale in un testa a testa con la BMW n°1 e la Porsche n°77. Nelle ultime due ore per la rossa ha consolidato il proprio vantaggio, nonostante una Full Course Yellow che aveva ricompattato il gruppo a meno di un’ora dalla fine. Alla bandiera a scacchi, nel primo atto dell’IMSA SportsCar Championship 2024, l’equipaggio precede la Porsche numero 77.

Ferrari: dopo Le Mans 2023 c’è Daytona 2024

Il più recente successo della Casa di Maranello risaliva al 2014 e venne firmato, in GTD, proprio da Pier Guidi con gli americani Townsend Bell, Jeff Segal, Bill Sweedler e Scott Tucker. Per la Ferrari è un altro importante centro nel mondo endurance dopo quello altrettanto storico centrato lo scorso 11 giugno 2023 quando la Ferrari 499P Hypercar guidata da Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e proprio James Calado, ha conquistato la vittoria nell’edizione del Centenario della 24 Ore di Le Mans. Ma ancor prima c’era stato il successo al Nürburgring, sempre lo scorso anno, proprio con la 296 GT3.

Fonte: Getty Images

Ferrari: per il Cavallino week end da incorniciare a Daytona

In classe GTD, si è celebrato un altro successo per Ferrari, con il podio ottenuto da AF Corse e Conquest Racing. La 296 GT3 n°21 di AF Corse, guidata da Miguel Molina, Simon Mann, François Heriau e Kei Cozzolino, ha conquistato un brillante secondo posto, seguita dalla vettura n°34 di Conquest Racing.

24 Ore di Daytona, trionfo Ferrari: che numeri!

Ferrari arricchisce il proprio albo d’oro ottenendo il 17esimo trionfo di classe nella storia della classica endurance che si disputa in Florida, da tradizione round che inaugura l’annata del motorsport internazionale (dal 1962 al 1965 la prova si è disputata su differenti distanze; dal 1966 – a eccezione del 1972 – sull’arco delle 24 Ore). Nel palmares della Casa di Maranello, inoltre, figurano cinque vittorie assolute in Florida.

Ferrari, le parole di Coletta: “Risultato straordinario”

Antonello Coletta, responsabile GT Ferrari, ha commentato questa vittoria prestigiosissima. Queste le parole riportate dal sito specializzato FormulaPassion.it: “Il successo alla 24 Ore di Daytona, un anno dopo il difficile debutto della 296 GT3 avvenuto proprio su questa pista, è un risultato straordinario che ripaga dell’enorme lavoro per portare la 296 GT3 al livello di competitività che ha dimostrato qui. Abbiamo vinto un’altra 24 ore, la terza nell’ultimo anno dopo quella di Le Mans con la 499P e quella del Nürburgring proprio con la 296 GT3, un risultato che conferma Ferrari come regina dell’endurance“.

Ferrari: e ora sotto con la F1, il 13 parte l’avventura rossa

Un’iniezione di fiducia che non può che far bene a tutto l’ambiente di Maranello. Tra due settimane verrà svelata al mondo la nuova nata di casa Ferrari, la monoposto che debutterà nel Mondiale di F1 2024 con l’obiettivo di rendere dura la vita alla Red Bull cercando di riportare stabilmente alla vittoria Charles Leclerc, fresco di rinnovo, e Carlos Sainz.