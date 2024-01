F1, Ferrari: Leclerc, il messaggio social scatena i tifosi. "Faremo di tutto insieme!"

Dopo il rinnovo con la Ferrari Charles Leclerc ha voluto gasare i tifosi della scuderia del cavallino rampante con un post sui social in cui si è fotografato con i trofei e le monoposto di Maranello mandando i fan in visibilio

27-01-2024 21:34

Ferrari e Charles Leclerc insieme. Per molti, tanti anni a venire. L’annuncio della scuderia del cavallino rampante ha risvegliato i tifosi dal torpore di questo inverno in attesa della ripresa della stagione preceduta a inizio febbraio dalle presentazioni delle monoposto, la rossa appunto il 13 del prossimo mese.

Ma a scaldare il cuore dei tifosi della Ferrari ci ha pensato ancor di più, oltre le parole, un po’ di facciata, nel comunicato del team di Maranello, lo stesso Charles Leclerc con il post social di queste ore che ha scatenato l’euforia dei ferraristi di tutto il mondo.

Il rinnovo di Leclerc prima pietra della riscossa Ferrari

Nella giornata di giovedì la Ferrari ha ufficializzato il rinnovo di Charles Leclerc, pur senza rendere nota la durata contrattuale del nuovo accordo, che va a integrare quello in scadenza a fine 2024. Il pilota monegasco è attaccato alla Ferrari che ha creduto in lui sin dalla giovane età, l’ha inserito nel programma Ferrari Driver Academy, lo ha fatto esordire in F1 con la Alfa Romeo e poi l’ha promosso quasi subito mettendolo al posto di Kimi Raikkonen e al fianco di Sebastian Vettel, due campioni del mondo, tanto per intenderci.

Fonte: Imago

F1, Leclerc accende i cuori dei tifosi Ferrari: “Vinceremo insieme”

Dopo l’intervista da protocollo presente nel comunicato Ferrari, Leclerc ci ha voluto aggiungere qualcosa di suo e l’ha fatto come oramai avviene di prassi attraverso un post social. Il monegasco ha scelto Istangram e Facebook postando 4 foto: lui con i trofei vinti con la Ferrari, con la rossa sulla piazzola col numero 1, sempre con la rossa che esce dai box e infine sempre lui circondate dalle altre monoposto di Maranello. Il messaggio è chiaro:

“Faremo di tutto insieme per vincere tanti trofei come questi nei prossimi anni”

Ferrari: social in delirio dopo il messaggio di Leclerc

Il post di Charles Leclerc ha ravvivato il pomeriggio-sera dei ferraristi sparsi in tutto il mondo facendo incetta di like e messaggi di sostegno al pilota monegasco: “Noi crediamo in te” gli scrivono in molti, “ti auguriamo di vincere il Mondiale con la Ferrari” è un altro messaggio inflazionato, e ancora “Io prego per te da tanto tempo. Ce la farai! Arriverà il tuo momento” oppure “Riportaci in cima al mondo, solo tu puoi farci sognare, forza Charles”. Insomma ora più che mai, specie a bocce ferme e motori spenti, i tifosi della Ferrari ci credono, ci credono sempre.

Mosse Ferrari: nuovo ruolo per il fratello di Leclerc, Arthur

Proprio oggi la Ferrari ha reso noti alcuni cambiamenti nel suo “organigramma” dei piloti e che riguarda anche il fratello di Charles Leclerc, Arthur. Che si affianca ad Antonio Fuoco e Davide Rigon nel ruolo di Development Driver. Il lavoro prevede principalmente il lavoro al simulatore, sullo sviluppo della vettura, sul lavoro di set-up e sugli aggiornamenti introdotti durante la stagione. Il monegasco corre quest’anno anche nel campionato italiano GT su una Scuderia Baldini 27. Antonio corre nella Hyperclass del WEC con la numero 50 499 P. mentre Davide corre nella stessa serie, ma nella classe LMGT3 sulla Vista AF Squadra Corsa GT3.

Novità anche per Oliver Bearman, pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy attualmente impegnato in Formula 2 con il team Prema, che ricoprirà anche il ruolo di Reserve Driver, cioè pilota di riserva, al pari di Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzmann. Questi ultimi due stanno prendendo parte anche al WEC (World Endurance Championship) al volante delle Ferrari 499 P Hypercar, rispettivamente numero 51 e 83.

