Schumacher, l'ex moglie del fratello Ralf espulsa dalla tv: c'era il rischio di rivelazioni sull’ex Ferrari

L'avventura di Cora Brinkmann, ex moglie di Ralf Schumacher, al reality "I'm a Celebrity" è durata solo tre giorni: via perché avrebbe potuto parlare delle condizioni di Michael

25-01-2024 10:31

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

È durata una manciata di giorni l’avventura nella versione tedesca del reality show “I’m a Celebrity” di Cora Brinkmann, ex moglie di Ralf Schumacher, fratello di Michael. L’ex modella, oggi 47enne, sarebbe stata espulsa dal programma perché avrebbe potuto rivelare la verità sulle condizioni di salute della leggenda della Ferrari, su cui vige da anni il massimo riserbo.

Cora Schumacher ‘cacciata’ dal reality show: cosa è successo

Come comunicato attraverso una nota, ufficialmente l’ex moglie di Ralf Schumacher, con cui è stata sposata fino al 2015, ha lasciato il programma dopo soli tre giorni perché soffriva di “una forte tosse”. Per questo motivo “non si sentiva più in forma per l’avventura nella giungla. Le auguriamo tutto il meglio”. Poi c’è l’altra versione, quella secondo la quale Cora avrebbe potuto spifferare i segreti sulle condizioni di Michael Schumacher, che nel dicembre 2013 fu vittima di un drammatico incidente sugli sci. Come rivelato dal Sun, c’era un gentlemen’s agreement tra l’emittente tedesca RTL e la famiglia del sette volte campione del mondo di Formula 1, che Cora avrebbe rischiato di violare.

La moglie di Schumi aveva dato il suo placet alla partecipazione di Cora

Prima dell’inizio dell’avventura di Cora Brinkmann a ‘Ich bin ein Star’, Corinna Betsch, moglie di Michael Schumacher che in tutti questi anni si è completamente dedicata al difficile recupero del compagno senza mai far trapelare nulla sulle sue condizioni di salute, aveva dato il suo via libera alla partecipazione di Cora al reality, aggiungendo che il rapporto tra le due è sempre stato “buono” e che sicuramente non avrebbe rivelato nulla sul fratello di Ralf. Solo tre giorni dopo, invece, il cambio di rotta. A quanto pare – scrive il Sun – l’ex modella, oggi attiva su OnlyFans, potrebbe aver detto qualcosa che ha messo in allarme la produzione.

Micheal Schumacher, dieci anni di silenzio e il matrimonio della figlia

Dal giorno dell’incidente sono trascorsi poco più di dieci anni e sulle condizioni dell’asso della Formula 1 e mito della Ferrari è calato il silenzio per volontà della famiglia e della moglie Corinna. Nella villa di Ginevra trasformata in clinica, un team di professionisti ne segue quotidianamente il recupero, di cui, però, non si sa alcunché. La novità è che Schumi potrebbe partecipare alle nozze (iper-blindate) della figlia Gina Maria nella villa di Palma di Maiorca acquistata nel 2018 da Florentino Perez. In Germania le voci si rincorrono da giorni e per alcuni media l’ex pilota sarebbe già stato trasferito in Spagna.