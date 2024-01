Ferrari, nuova sfida in mare: il video del Cavallino Rampante e la voce clamorosa su Giovanni Soldini

La Ferrari pronta a sbarcare a mare? Sembrerebbe proprio di sì. Un video preannuncia la nuova, emozionante sfida del Cavallino Rampante. E spunta l'indiscrezione su Soldini.

23-01-2024 20:23

Da Cavallino a Cavalluccio Rampante, il passo – in fondo – è breve. In un video diffuso sui propri canali social la scuderia di Maranello stuzzica l’immaginazione dei fan, profilando nuove ed emozionanti sfide tra le onde. Cosa cela il misterioso annuncio su X della Ferrari? E cosa c’è di vero nelle voci che vorrebbero addirittura Giovanni Soldini in prima fila nel lancio dell’inedita versione “marina” della Rossa?

Il video della Rossa: “Pronti a sfida rivoluzionaria”

È il quotidiano La Repubblica, che a occhio e croce delle vicende di casa Elkann dovrebbe essere ben informato, a lanciare l’indiscrezione. Alimentata, appunto, dal post social del Cavallino. Il teaser è più che allusivo. Addirittura esplicito in diversi passaggi. “È una sfida sportiva rivoluzionaria che trae origine dal nostro dna racing. Un’impresa che incarna pienamente l’anima del Cavallino Rampante e l’audacia di spingerci dove non siamo mai stati”, recita la intro.

L’annuncio: da Maranello verso nuovi orizzonti

Nuova avventura in mare per la Ferrari, insomma? Sembrerebbe proprio di sì. “Fin dalle origini, il nostro dna improntato alla sfida è emerso in tutto quello che facciamo”, prosegue il messaggio diffuso attraverso il video. “Combinando la nostra passione e la spinta per l’innovazione, abbiamo ridefinito i limiti del possibile. Conquistando piste e strade ovunque sulla Terra. Il fuoco accende i nostri motori, il vento dà forma ai nostri design ed entrambi possono spingerci avanti. Una fame di stabilire punti di riferimento e abbattere record, i nostri sguardi puntati su nuovi orizzonti, portiamo la sfida dove non siamo mai stati prima, non è solo quello che facciamo, ma quello che siamo”.

Ferrari e Soldini, la voce che infiamma i tifosi

A dare ulteriore pepe al varo – è proprio il caso di dirlo – della Ferrari tra le onde, l’accostamento a Giovanni Soldini. Il campione pochi giorni fa ha annunciato la separazione, dopo undici anni, da Maserati. È libero di accasarsi con chiunque. E la Rossa sembra intenzionata a puntare su di lui, con vista – magari sull’America’s Cup. Del resto, altre scuderie celebri come Mercedes, con Ineos, e Red Bull, con Alinghi, nella iper-tecnologica elite della vela ci sono già. E allora, perché non potrebbe provarci pure la Ferrari?

L’anno scorso il ritorno trionfale alla 24 Ore di Le Mans

A Maranello, d’altra parte, sembrano avere una vocazione per le “nuove” sfide. L’anno scorso la Ferrari ha fatto ritorno dopo cinquant’anni alla 24 Ore di Le Mans, ritorno coinciso con un autentico trionfo che ha interrotto il dominio della Toyota, che durava dal 2018. Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado hanno riportato il trofeo a Maranello addirittura dopo 58 anni. Nel mare, invece, non ci sono precedenti. Ma c’è il fascino di un’avventura stimolante. Da vivere, magari, insieme a un’icona del mare come Giovanni Soldini.

