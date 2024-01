Dakar 2024: Sainz cala il poker a 61 anni, l'abbraccio commosso con Carlos jr, esulta anche la Ferrari

Carlos Sainz senior trionfa per la quarta volta alla Dakar, all'arrivo dell'ultima tappa l'abbraccio commosso con il pilota della Ferrari e soprattutto suo figlio Carlos Sainz junior volato in Arabia per fare il tifo

19-01-2024 12:43

