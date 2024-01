Dramma Dakar, Carles Falcon è morto: era caduto nella seconda tappa, sono 78 i decessi nella storia del rally raid

Ennesimo lutto nella storia della Dakar, il motociclista Carles Falcon è morto a causa delle ferite riportate in moto nella seconda tappa dello scorso 7 gennaio. Aveva 45 anni.

“Non è una corsa come tutte le altre“. Lo diceva Thierry Sabine l’uomo che ha ideato la Dakar. Una gara piena di fascino ma anche con un lato nascosto, oscuro, di morte. Che oggi ha presentato ancora una volta il suo salatissimo conto. Carles Falcon non ce l’ha fatta. Il pilota spagnolo caduto durante la seconda tappa è morto per le ferite riportate.

Falcon 45 anni subito dopo l’incidente, trasportato con l’elicottero di soccorso al più vicino ospedale di Riad, era stato operato per la riduzione dell’edema celebrale e per questo motivo indotto in coma farmacologico. Due giorni fa era stato trasportato in Spagna ma questo non gli è servito ad evitare la morte annunciata in queste ore dal suo stesso team.

L’incredibile retroscena intorno alla partecipazione di Falcon a questa edizione della Dakar stride ancora di più oggi alla notizia del suo decesso. Infatti lo spagnolo era in Arabia, dove si svolge il rally raid anche quest’anno, per accompagnare un altro pilota, suo amico, che due anni fa era stato vittima di un’altra rovinosa caduta ed era finito in coma.

Dakar in lutto, Carles Falcon è morto: l’annuncio del suo team

Carles Falcon, in gara con il Twintrail Racing Team, era caduto al chilometro 448 con la sua KTM 450 Rally nel corso della seconda tappa. Caduta che gli aveva provocato un edema cerebrale , la frattura della vertebra C2 , di cinque costole , del polso sinistro e della clavicola. Il pilota catalano era stato soccorso ed era stato rianimato sul posto perché “non aveva polso”. Quindi ricoverato in coma farmacologico presso l’ospedale di Riad dalle prime ore di lunedì scorso.

Questo il comunicato del TwinTrail Racing Team che conferma la notizia della morte di Carles Falcon: “Questo lunedì, 15 gennaio, Carles ci ha lasciato. L’equipe medica ha confermato che il danno neurologico causato dall’arresto cardiorespiratorio avvenuto al momento dell’incidente è irreversibile”

Falcon: il disperato tentativo, rimpatriato in Spagna

Carles Falcon era stato rimpatriato in Spagna su un aereo sanitario tra le giornate di giovedì e venerdì, anche se il pilota era ancora in terapia intensiva e in condizioni critiche. Ma non era stato reso noto l’ospedale in cui era stato ricoverato né quali fossero le reali condizioni del pilota spagnolo anche se le stesse erano state definite “critiche”-

Dakar 2024, la caduta di Falcon: cosa è successo dopo

Inizialmente, dopo la caduta e il trasporto in ospedale a Riad, Falcon sarebbe stato operato d’urgenza per la frattura della vertebra C2 prodotta dall’incidente, ma i servizi medici hanno rinviato l’intervento poiché “la priorità” in quel momento era ridurre l’edema cerebrale.

Falcón, della categoria “Original”, è caduto al chilometro 448 della seconda prova speciale e, allertati da un pilota che seguiva il motociclista, gli organizzatori hanno inviato un elicottero, il cui servizio medico ha soccorso il motociclista, gravemente ferito dopo essere caduto con il testa a terra.

Nel pomeriggio di quella giornata sono stati effettuati su di lui degli esami presso un ospedale di Ad Duwadimi, che hanno confermato l’edema cerebrale e la frattura della vertebra C2, oltre alla necessità di trasferirlo in un ospedale di Riyadh, la capitale saudita.