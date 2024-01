Dakar, Carles Falcon portato in Spagna dopo la caduta e il coma indotto. "Condizioni critiche", svelato il retroscena

Il motociclista Carles Falcon è già stato rimpatriato in Spagna ma resta in condizioni critiche dopo la caduta nella seconda tappa della Dakar 2024 e il coma farmacologico indotto dai medici. Intanto emerge un incredibile retroscena sulla sua partecipazione al rally raid

Restano critiche le condizioni di salute di Carles Falcon. Il pilota spagnolo caduto durante la seconda tappa della Dakar 2024 è stato in queste ore portato in Spagna ma non ci sono buone notizie sull’evoluzione del suo stato che resta grave dopo che i medici arabi che lo hanno soccorso lo hanno indotto in coma.

Intanto è emerso un incredibile retroscena intorno alla partecipazione di Falcon a questa edizione della Dakar per lui molto sfortunata. Infatti era in Arabia, dove si svolge il rally raid anche quest’anno, per accompagnare un altro pilota che due anni fa era stato vittima di un’altra rovinosa caduta ed era finito in coma indotto.

Carles Falcon, la grave caduta nella seconda tappa della Dakar

Carles Falcon, in gara con il Twintrail Racing Team, è caduto al chilometro 448 con la sua KTM 450 Rally. Il pilota catalano è stato soccorso, da comunicazione della direzione gara, 16 minuti dopo l’incidente, ed è stato rianimato sul posto perché “non aveva polso”. Falcon è stato ricoverato in coma farmacologico presso l’ospedale di Riad dalle prime ore di lunedì scorso.

Falcon rimpatriato in Spagna, condizioni critiche

Carles Falcon è già stato rimpatriato in Spagna su un aereo sanitario, anche se il pilota è ancora in terapia intensiva e in condizioni critiche , secondo il suo team, il TwinTrain Racing. Che ha comunicato come i medici effettueranno nei prossimi giorni “nuovi test come stabilito dal protocollo”. Al momento non è stato reso noto l’ospedale in cui è ricoverato né se sia ancora in coma indotto come deciso dai medici di Riad dopo che il pilota ha subito l’incidente alla Dakar che gli ha provocato un edema cerebrale , la frattura della vertebra C2 , di cinque costole , del polso sinistro e della clavicola .

Dakar 2024, la caduta di Falcon: cosa è successo dopo

Inizialmente, dopo la caduta e il trasporto in ospedale a Riad, Falcon sarebbe stato operato d’urgenza per la frattura della vertebra C2 prodotta dall’incidente, ma i servizi medici hanno rinviato l’intervento poiché “la priorità” in quel momento era ridurre l’edema cerebrale.

Falcón, della categoria “Original”, è caduto al chilometro 448 della seconda prova speciale e, allertati da un pilota che seguiva il motociclista, gli organizzatori hanno inviato un elicottero, il cui servizio medico ha soccorso il motociclista, gravemente ferito dopo essere caduto con il testa a terra.

Nel pomeriggio di quella giornata sono stati effettuati su di lui degli esami presso un ospedale di Ad Duwadimi, che hanno confermato l’edema cerebrale e la frattura della vertebra C2, oltre alla necessità di trasferirlo in un ospedale di Riyadh, la capitale saudita.

Incidente per Carles Falcon: il comunicato del suo team

“Carles Falcón è stato trasferito in aereo medicalizzato in Spagna. È ricoverato in terapia intensiva e rimane in condizioni critiche. I medici stanno per eseguire nuovi esami come stabilito dal protocollo. La sua famiglia e i suoi amici ringraziano tutti per i messaggi di sostegno ricevuti. Continueremo a tenervi informati quando ci saranno nuovi sviluppi”. Falcon alla Dakar, il retroscena: convinto da un pilota finito in coma nel 2022 Questa è stata la seconda Dakar di Carlos Falcón. Vi aveva partecipato già due anni fa, nel 2022. Quest’anno è tornato per accompagnare l’amico Isaac Feliu. Che proprio nel 2022 aveva subito una grave caduta. Le sue condizioni era talmente gravi da essere messo in coma indotto, poi operato per ridurre l’edema cerebrale a Riyadh prima di essere rimpatriato in Spagna. Feliu voleva tornare alla Dakar “perché di allora non ricordo nulla, è come se non l’avessi mai corsa” aveva dichiarato. Ed incredibilmente Falcon ha fatto la stessa sua fine…

