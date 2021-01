Ferrari, test Fiorano day 2: Leclerc ha un messaggio per Sainz

Fuori i secondi, dentro i piloti titolari. Dopo una prima giornata dedicata ai giovani piloti della FDA i test privati della Ferrari sono entrati nel vivo oggi con Charles Leclerc che ha girato a Fiorano sulla SF71H del 2018 (come da regolamenti FIA per le prove private), dando così il via ufficiosamente alla stagione 2021 sua e della scuderia di Maranello. Nel suo primissimo bilancio non è mancato un messaggio indirizzato al suo nuovo compagno di team, quel Carlos Sainz che domani (mercoledì) salirà per la prima volta su una rossa.

Leclerc guarito dal covid è già in pista

Come da resoconto del sito ufficiale Ferrari, alle 9.30 in punto di questa mattina, Charles Leclerc è uscito dai box di Fiorano per un giro di installazione con la rossa di Maranello che è stata di Vettel e Raikkonen nel 2018 ieri portata in pista da Alesi, Armstrong e Shwartzman. Uno shake down importante per Leclerc che una decina di giorni fa era risultato positivo al coronavirus che ha rapidamente superato tanto da poter essere “fit to race”.

Il monegasco è tornato al volante 44 giorni dopo l’ultimo Gran Premio del 2020, svoltosi il 13 dicembre scorso ad Abu Dhabi. Oltre 100 giri per Leclerc che ha portato a termine il programma che il team di Maranello aveva messo a punto per lui in vista dei test pre-stagionali che si svolgeranno a metà marzo con la nuova monoposto una settimana prima del via del Mondiale 2021.

Ferrari: Leclerc pensa già al confronto con Sainz

“Tornare in macchina oggi è stato a dir poco bello – le parole di Leclerc riportate dal sito ferrari.com – anzi è stato fantastico! Rivedere i miei meccanici, indossare la tuta da gara, fare la mia routine di riscaldamento, indossare il casco e infine saltare in macchina e premere il pulsante di avviamento… il rumore di un motore Ferrari è sempre magico. La giornata è stata semplicemente perfetta e abbiamo portato a termine tutto il lavoro che avevamo programmato di fare. Mi sono davvero divertito!” Poi Leclerc ha avuto un pensiero per il suo nuovo compagno di box che domani salirà per la prima volta su una Ferrari di F1: “Adesso passo la mano a Carlos e gli auguro buona fortuna per domani”.

Scocca l’ora di Sainz

A fare capolino nei box ed osservare il suo nuovo compagno di team, c’era Carlos Sainz, che morde il freno per salire a bordo della rossa. Lo farà domani ma anche giovedì mattina, mentre nel pomeriggio sarà la volta di Mick Schumacher, che quest’anno correrà per la Haas. Il tedesco guiderà anche venerdì mattina, al termine del quale subentrerà nel pomeriggio il collaudatore della Scuderia Callum Ilott.

SPORTEVAI | 26-01-2021 20:57