F1, Ferrari: Charles Leclerc positivo al Coronavirus

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. Sul suo profilo Instagram il driver monegasco ha voluto informare i tifosi per primo: “Ciao a tutti, spero che tutti voi stiate bene. Vorrei dirvi che sono risultato positivo al Coronavirus”.

“Sono testato regolarmente in accordo ai protocolli della mia squadra. Sfortunatamente, ho appreso di essere stato in contatto con una persona positiva e immediatamente sono andato in auto-isolamento, notificandolo a tutte le persone con le quali sono entrato in contatto”.

“Un test successivo mi ha dato l’ufficialità: sono positivo. Mi sento bene, ho lievi sintomi. Rimarrò in isolamento a casa mia, nel Principato di Monaco, in ossequio alle regole delle autorità locali. Statemi bene e fate attenzione”.

Leclerc è il secondo pilota di Formula 1 ad essere risultato positivo nel 2021: il primo è stato Lando Norris.

Questa la nota diffusa dalla Ferrari: -2Charles Leclerc è risultato positivo al Coronavirus. In ossequio alle procedure del team, il pilota è stato testato regolarmente ieri (13 gennaio ndr) e il risultato ha rilevato una positività. Charles ha immediatamente avvertito noi e tutte le persone con cui è stato in contatto in questi ultimi giorni. Attualmente sta bene, ha lievi sintomi ed è in auto-isolamento a casa”.

OMNISPORT | 14-01-2021 15:41