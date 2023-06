Ferrari, Vasseur: "Siamo chiamati a completare l'opera"

Il team principal del Cavallino: "Pioggia domani? Dovremo essere in grado di adattarci".

30-06-2023 19:07

Ai microfoni di Sky Sport, il team principal della Ferrari Vasseur ha analizzato così le ottime qualifiche di Leclerc e Sainz in Austria: “Stiamo lavorando tantissimo in fabbrica per migliorare la vettura e questo risultato ci fa piacere, ma ora siamo chiamati a completare l’opera. In Canada le prestazioni in gara erano state buone, mentre nelle qualifiche sono stati commessi degli errori”.

Si prospetta un sabato con un tempo decisamente peggiore in Austria: “Pioggia domani? Dovremo essere in grado di adattarci”, conclude Vasseur.