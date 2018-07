Ferrari, Vettel gode e attacca Hamilton

"Ahah, qui a casa loro": è virale l'irridente comunicazione radio di Sebastian Vettel al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, che ha visto il ferrarista battere il padrone di casa Lewis Hamilton dopo una splendida corsa.

La Ferrari ha espugnato Silverstone ma ha dovuto subire gli strali della Mercedes, furiosa per il tamponamento di Raikkonen ai danni di Hamilton. Se Toto Wolff ha parlato di "atto deliberato o incompentenza", Hamilton è sbottato, riferendosi maliziosamente a presunte "tattiche interessanti" da parte dei ferraristi.

La risposta di Vettel, più raggiante che mai, non si è fatta attendere: "Le cose possono accadere, ma penso che sia abbastanza sciocco pensare che tutto ciò che è accaduto sia stato intenzionale. Perlomeno, avrei faticato ad essere così preciso nel mandare fuori qualcuno. In Francia ho perso la mia ala e così ho f…to la mia gara. Penso che sia facile attaccare e fare una grande manovra, così come avere un incidente. Ho visto l’episodio di oggi solo brevemente e non credo ci fosse alcuna intenzionalità. Trovo persino un po’ superfluo tornarci sopra…".

Questo invece il parere di Raikkonen: "A volte capita che le cose succedano, ma stranamente si inizia a incolpare noi per averlo fatto apposta. Io però ho bloccato la ruota, sfortunatamente ci siamo toccati e abbiamo pagato entrambi un prezzo. Questo è il modo in cui vanno le cose a volte. È facile dire dopo l’ultimo paio di gare che improvvisamente stiamo facendo qualcosa contro di loro, ma anche noi siamo stati colpiti molte volte, quindi è così che va, purtroppo".

Anche l'ex pilota Jacques Villeneneuve, Sky, ha voluto dire la sua sull'accaduto: "Hamilton sbaglia, lui ha perso la gara pattinando in partenza. L’aveva già passato Vettel e non lo prendeva più, l’aveva anche passato il suo compagno di squadra. La gara l’aveva già persa lì, poi quello che è successo con Kimi è successo solo perché è partito malissimo. Non è stato fatto apposta. Raikkonen non poteva sterzare di più, lì si vede Lewis all’esterno che lascia spazio, però non rimane largo, rimane interno. Non penso che poteva sterzare di più. Quando tu sei conservativo, apri la porta agli altri che sono aggressivi. Kimi era partito bene, ha dovuto alzare il piede. Hamilton ha evocato complotti, ma nelle altre gare mettevano la Virtual Safety Car, qui la Safety Car dato che doveva recuperare“.

