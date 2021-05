Festa dei tifosi dell'Inter, Sala: "Sono preoccupato"

“Sono sempre preoccupato però ci si sta lavorando con Prefettura, Questura e con l’Inter stessa”. Così ha parlato il sindaco di Milano Giuseppe Sala riguardo alla festa dei tifosi dell’Inter per la conquista dello scudetto che si terrà domenica a San Siro. “La vicesindaca, Anna Scavuzzo, ha avuto una serie di riunioni in questi giorni – ha continuato -, io sono in contatto con il prefetto. Il modulo è abbastanza collaudato, poi come sempre dipende dalla quantità di persone che arriveranno. Però mi pare che prefettura e questura la stiano affrontando con grande serietà”.

OMNISPORT | 21-05-2021 20:50