Festa Lakers allo Staples Center: Suns senza scampo

Era una notte di gala, per i Los Angeles Lakers, quella di gara 3 della serie playoff contro i Phoenix Suns. I detentori dell’Anello tornavano infatti a disputare una gara di post season allo Staples Center dopo otto anni e per LeBron James era una prima assoluta ai playoff nell’Arena gialloviola.

Un mix di ricorrenze che ha scatenato lo spirito vincente della squadra di Framnk Vogel, capace di cambiare marcia dal secondo tempo e di imporsi per 109-95 portandosi così in vantaggio per 2-1 nella serie.

Sugli scudi, ovviamente, Anthony Davis e LeBron: per Davis 34 punti, 18 dei quali nel terzo periodo, e 11 rimbalzi, mentre LeBron si ferma a 21 con 9 assist e 6 rimbalzi. Decisivi anche i 20 punti di Dennis Schröder per rintuzzare nel finale il ritorno di fiamma dei Suns, traditi dal nervosismo nella parte centrale del match e dal crollo delle percentuali nei tiri da tre punti

Alla squadra di coach Williams non basta Cameron Payne (15 punti) e neppure un grande Deandre Ayton, autore di 22 punti e 11 rimbalzi con 11/15 al tiro, perché a venire meno sono state le prestazioni di Devin Booker (solo 19 punti) e soprattutto di un Chris Paul ancora limitato dai postumi dell’infortunio alla spalla che lo hanno costretto a spezzettare la sua presenza sul campo: a fine gara a referto appena 7 punti e 6 assist.



OMNISPORT | 28-05-2021 08:20