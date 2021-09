Festa o provocazione alla Juve? Il post di Anguissa fa discutere

Ci ha messo poco per prendersi il Napoli e per conquistare i tifosi partenopei. Appena due allenamenti alle spalle, eppure Frank Anguissa è sembrato subito ben integrato nei meccanismi della squadra di Spalletti. Una diga in mezzo al campo, una roccia impossibile da superare per i vari Locatelli, Rabiot e McKennie, che spesso si sono “scontrati” con lui. Ma non solo. Anche piroette, colpi di tacco e un moto perpetuo che hanno impressionato i tifosi del Maradona. I supporter azzurri hanno un nuovo idolo, che si è subito integrato con città e ambiente anche fuori dal campo.

Anguissa: pastasciutta su Instagram dopo vittoria sulla Juve

Su Instagram, infatti, il centrocampista originario del Camerun e prelevato proprio negli ultimi giorni di mercato dal Fulham ha pubblicato in serata un appetitoso piatto di pastasciutta. Spaghetti, ovviamente, nel rispetto della tradizione partenopea, conditi con pomodori freschi e qualche foglia di basilico. Una “storia” che, probabilmente, voleva semplicemente celebrare il momento. Qualcuno però ci ha visto un riferimento a un altro post “storico”, quello di Bonucci e Chiellini davanti a un piatto di pastasciutta subito dopo il trionfo con l’Italia agli Europei. Bonucci, dopo la finale con l’Inghilterra, aveva punto i fan d’Oltremanica: “Ne devono ancora mangiare di pastasciutta”.

Il piatto di pasta di Anguissa era per Bonucci e Chiellini?

“Non credo che fosse per gli juventini, ma se lo ha fatto con intenzione è ancora più un idolo”, scrive entusiasta un tifoso del Napoli. “Ma no, Anguissa ha postato soltanto un piatto che gli è piaciuto e che evidentemente tra Londra, Marsiglia e la Spagna non aveva mai gustato”, sostiene un altro fan. “E se anche fosse? Lo fanno Bonucci e Chiellini agli inglesi e sono simpatici, lo fa Anguissa a loro e diventa irrispettoso? Ma per favore”, tuona un altro sostenitore del Ciuccio. Arrivano anche i commenti di alcuni tifosi della Juventus: “Immagine che si commenta da sé”. Oppure: “Ci mancava solo farsi prendere per i fondelli dall’ultimo arrivato: com’è caduta in basso la Juve“.

SPORTEVAI | 12-09-2021 10:20