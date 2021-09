Napoli, esplode la gioia dei tifosi e c’è una sorpresa

Il Napoli c’è, soffre ma riesce a conquistare tre punti pesantissimi contro la Juventus. La squadra di Spalletti parte malissimo al Diego Maradona con Manolas che di fatto regala il vantaggio a Morata. La Juve gioca una gara attenta e non permette ai padroni di casa di rendersi pericolosi. Ma nella ripresa l’undici partenopeo trova prima con Politano la rete del pareggio e poi con Koulibaly il gol vittoria.

La sorpresa Anguissa

Tra i giocatori maggiormente in evidenza nella squadra di Spalletti c’è senza dubbio il nuovo arrivo Frank Zambo Anguissa, che all’esordio con la sua nuova maglia mette in campo una prestazione convincente: “Il Napoli vince e convince ma quello che mi ha sorpreso è stato Anguissa, vero leader del centrocampo”. Mentre c’è chi mette subito in evidenza il buon lavoro fatto da Giuntoli: “Poi con calma chiedete scusa a Giuntoli. Anguissa è un mostro”. Anche Ludo esalta il nuovo arrivato: “E’ un ragazzo che fa il passaggio semplice e attacca ogni pallone. Sono convinta che con più allenamenti nelle gambe migliorerà ancora”.

La prestazione della squadra

Una prova non esaltante quella della squadra di Spalletti che soprattutto nella prima frazione di gioco non è riuscita a rendersi pericolosa e che ha evidenziato ancora una volta degli errori difensivi che fanno preoccupare i tifosi: “Una buona prestazione contro una Juve con tante assenze ma spero che in futuro si vedano meno orrori difensivi”. E ancora: “Sarebbe stato un peccato mortale non vincerla. Ma a dire il vero pensavo che i casi umani ce li avevamo solo noi, poi vedo il portiere della Juve e quello che ha fatto Kean”. Mentre Patrizio già guarda al futuro: “Grazie ragazzi, che belle emozioni, adesso non vi fermate perché giovedì è la prima di Europa League in casa della favorita”.

La nota stonata: Manolas

In una giornata che consente al Napoli di conquistare la terza vittoria in campionato ee rimanere a punteggio pieno in classifica c’è però una nota negativa rappresentata dalla prestazione di Manolas che con un grave errore difensivo rischiava di compromettere la giornata partenopea: “Quest’estate non capisco perché il Napoli cercasse di piazzare Manolas ovunque manco avesse la nuova variante di Covid. Ora ho capito perché”. Anche Fulvio si augura una cessione ormai tardiva: “Ma non doveva andarsene all’Olympiakos?”.

SPORTEVAI | 11-09-2021 20:14