La frase di Spalletti divide le due anime di Napoli, polemica sul web

Solitamente le sue conferenze sono – mai come quest’anno – sobrie e pacate, al punto che in tanti si lamentano del rischio di addormentarsi ma ieri Luciano Spalletti, alla vigilia della gara con la Juventus, ha piazzato la graffiata proprio alla fine della conferenza. Un assist ai veri napoletani, quelli che sentono da sempre la rivalità con la Juventus, un po’ di pepe in più in vista del big-match di questo pomeriggio al Maradona.

Spalletti infiamma l’orgoglio dei napoletani

Il tecnico di Certaldo, che già in passato aveva parlato di equilibrio in chiave scudetto, ha detto: “Per motivi storici e sociali ci è chiaro che i tifosi della Juventus sono in larga maggioranza del Sud; ma c’è anche un Sud che non tiferà mai Juventus e questo Sud sta a Napoli. Per questo Sud essere napoletani e tifare Napoli è l’unica cosa che conta”.

In realtà anche a Napoli e in Campania, come in tutta Italia, non mancano tifosi bianconeri ma l’uscita di Spalletti ha scatenato i tifosi sui social. Parte Carlo Alvino. Il giornalista di Kiss Kiss Napoli scrive su twitter: “Si chiama tifo identitario caro mister Spalletti … è la nostra storia. Bravo”. Seguono tantissimi commenti dei tifosi: “Quanto gasa il nostro mister!” o anche: “Dicono che il Napoli non ha fatto mercato, si sbagliano perché il colpaccio è stato Luciano Spalletti. Questa e le prossime stagioni ci divertiremo”

C’è chi scrive: “Spallè, non so come tu abbia fatto in breve tempo a prendere questa coscienza ma questa è la musica che fa bene al cuore e questa è la musica da appendere alle corde vocali della squadra…..” e poi: “Comunicazione 10 e lode….poi lo valuteremo come tecnico, ma per ora, comunicazione da allenatore top” e ancora: “Ci sono napoletani che sono tifosi dei non colorati senza aver visto una sola partita allo stadio della loro squadra” e infine: “Finalmente un mister che sa cosa vuol sentirsi dire il tifoso napoletano”.

La risposta dei napoletani che tifano Juve

Arrivano però anche le repliche dei napoletani che simpatizzano per la Juve: “Conosco più napoletani juventini che tifosi del Napoli. Spalletti si conferma un bel teatrante” o anche: “Io sono orgogliosamente napoletano ma di fede Juventina. Il tifo esclusivamente identitario è una sciocchezza, è sottocultura infatti i giocatori non appartengono alla città della squadra in cui militano. Nello sport si può fare il tifo per un atleta che non è tuo conterraneo” e infine: “Be un bel pò di napoletani nati a Napoli che tifano Juventus li ho conosciuti in 48 anni. Dai su ,non fatevi un principato a statuto speciale”.

SPORTEVAI | 11-09-2021 10:09