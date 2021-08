Spalletti sulla corsa Scudetto: "Ci sono 7 squadre superiori"

Dopo la vittoria sofferta – causa inferiorità numerica – ottenuta al debutto col Venezia, il Napoli cerca il bis sul campo del Genoa. Insigne e soci chiamati subito a tenere il passo delle grandi, per evitare di perdere punti preziosi in avvio di stagione.

Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di domenica pomeriggio a Marassi. “Mi aspetto che si dia seguito il lavoro che andiamo a proporre. Dobbiamo migliorare alcune cose. Come sostituire Osimhen? E’ l’unico dubbio, teniamolo. Abbiamo ufficializzato il ricorso, aspettiamo. Lo spogliatoio ha reagito alla squalifica, è stato fatto un cartello firmato da tutti e appeso”.

“Ogni volta che ho visto il Napoli ha fatto delle cose bellissime, poi ovvio che in alcuni momenti gli avversari ti creano difficoltà. E’ fondamentale avere la personalità di non andarci dietro e restare lucidi, ciò che abbiamo fatto molto bene soprattutto dopo il rigore sbagliato. Poteva essere la goccia, invece la squadra ha evidenziato di avere una mente forte”.

“Sarà un Genoa diverso dall’esordio, è un ambiente che sa trasferire ai propri calciatori un’atmosfera particolare. Dovremo essere pronti a qualcosa di differente, contro hanno trovato una squadra fortissima. Si torna sulla mentalità, esibire le tue qualità in ogni ambiente e contro ogni avversario”.

“Quanto perde la Serie A senza Cristiano Ronaldo? Prima lo avevamo come ‘vicino di casa’, in Italia è stato un campione da cui imparare tanto per ciò che ha fatto vedere. Una persona forte, sicura riguardo gli obiettivi e riesce a trasferirlo anche agli altri. Gli equilibri credo non cambino, ci sono altri campioni e il nostro resterà un campionato di primissimo livello”.

“Ci sono 6-7 squadre di un livello superiore ma devono dimostrarlo sul campo, poi sarà il lungo termine a fare la differenza nonchè la forza della rosa a dare vantaggi. Di problematiche su partite ravvicinate, rientri, trasferte ce ne saranno molte, ma sono 7 quelle che possono creare un livello di classifica più alto”.

“La ‘catena’ per non far partire i calciatori? Era lunghissima, ma sono stato fortunato. Non è partito quasi nessuno e sono contento così, ma le altre si sono rinforzate. Difficile immaginare la Juve lottare di nuovo per il quarto posto”.

“Rinforzi? Sarei stato contento di tenere i calciatori che ho trovato, poi è chiaro che per la completezza della rosa se capita qualcosa di livello potrebbe essere portato a disposizione. Ounas rimane con noi, ci può dare una mano importantissima perchè è un buon calciatore”.

“Insigne vuole scrivere pagine importanti nel calcio e gli viene facile prendere il pallone dopo un rigore sbagliato. Il capitano è condannato a caricare continuamente la squadra, lo sta facendo e domenica ha dato un segnale importante”.

