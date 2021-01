Fiamingo: "A Tokyo non punto solo alla gara individuale"

Rossella Fiamingo, argento a Rio De Janeiro 2016 nella scherma ha parlato nel programma tv di Eurosport “Giochi da Ragazze” con l’ex pattrinatrice su ghiaccio Valentina Marchei.

L’azzurra che ha guadagnato molta fiducia dopo la medagla ai giochi ha spiegato: “Dopo Londra mi sono detta “si vede che devo ancora crescere in qualcosa per arrivare in alto”. Dopo Rio 2016 mi sono detta “Ok, Questa volta devo vincere, Deve essere mia quella medaglia d’oro”. Però si vede che non mi dovevo fermare, perchè so che se avessi vinto quell’oro mi sarei un attimo fernata, invece quell’argento mi ha permesso di rimettermi in guardia dopo un mese”.

Ha parlato anche delle aspettative e della pressione che si è portata dietro dopo i giochi: ora testa a Tokyo ma non solo nella gara individuale ma anche in quella a squadre.

OMNISPORT | 05-01-2021 13:29