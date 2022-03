FIBA Europe Cup, Reggio Emilia a caccia della semifinale

15-03-2022 16:00

Prosegue l’avventura europea della UNAHOTELS Reggio Emilia che domani sera, alla Unipol Arena, sarà impegnata nel ritorno dei quarti di finale di FIBA Europe Cup contro il Legia Varsavia.

I biancorossi andranno a caccia del pass per le semifinali ripartendo dal 71-68 ottenuto nella gara di andata in Polonia grazie ai 25 punti combinati della coppia Thompson-Hopkins.

“La partita di domani è una di quelle gare in cui non hai bisogno di ulteriori motivazioni: o vinci o vai a casa, e noi vogliamo vincere e conquistare la semifinale” ha detto in sede di presentazione Arturs Strautins.

“Per farlo dobbiamo ripartire dalla buona difesa di squadra che abbiamo mostrato sia in Polonia che a Cremona, nel secondo tempo soprattutto. Dovremo fermare la pericolosità perimetrale delle loro guardie, molto brave nel tiro da 3 punti. In attacco, servirà giocare di squadra, uniti, determinati e compatti” ha spiegato deciso il lettone di formazione italiana.

OMNISPORT