Fifa 19, il dettaglio che pochi hanno notato dell'arbitro

FIFA 19, specie dopo l’ultimo aggiornamento, è sicuramente uno dei giochi più realistici attualmente presenti sul mercato. La sua attenzione ai dettagli è quasi maniacale e non riguarda soltanto le animazioni dello stadio, i volti dei giocatori o le movenze di tutte le fasi di gioco. L’accuratezza degli sviluppatori e dei grafici di Electronic Arts si è infatti concentrata anche sugli arbitri!

Con le audaci inquadrature delle telecamere di sistema, infatti, qualcuno ha notato un particolare finora sfuggito ai più proprio riguardante i direttori di gara… Hanno al polso un complesso e realistico orologio digitale che – facendoci attenzione – mostra sempre l’esatto tempo di gioco con tanto di centesimi di secondo!

The detail in FIFA 19 even shows the exact time of the game on the referees watch!

Credit: CareerM pic.twitter.com/2dTxyxevye

— CareerModeStars (@CareerModeStars) 8 novembre 2018