FIFA 19, Champions League: ecco le novità della modalità Carriera

Tra le novità di FIFA 19 c’è la tanto attesa introduzione delle licenze UEFA, e quindi la possibilità di poter giocare le competizioni organizzate dalla massima autorità calcistica europea. Gli appassionati della Champions League e dell’Europa League potranno finalmente mettere mano alle coppe continentali con la propria squadra virtuale. Ma le novità introdotte da EA Sports nella nuova edizione del suo storico titolo non si fermano qua.

In FIFA 19 ci saranno Champions League ed Europa League con tanto di sorteggi

Stando a quanto trapela dai vertici di Electronic Arts, le coppe europee avranno effetti diretti sulla modalità Carriera, che sin dall’interfaccia avrà a che fare con le competizioni UEFA. Vanno in questo senso anche le sequenze video che vedremo in FIFA 19, dove potremo assistere ai sorteggi della Champions League e dell’Europa League in un’atmosfera molto simile a quella reale.

Quanto alla modalità Carriera, è inutile dire che sarà possibile personalizzare in maniera dettagliata ogni caratteristica della nostra controparte virtuale, dal viso all’abbigliamento. Si potrà così modellare il tecnico negli aspetti estetici, nonché costruirne il carattere e il profilo pubblico. Tramite una molteplicità di risposte con le quali replicare alle domande poste in conferenza stampa, sarà possibile influenzare il rapporto del mister con i giocatori e la società, e di conseguenza il suo futuro.

“Abbiamo effettuato un grande aggiornamento, grazie alla Champions League – ha dichiarato ad USGamer Matthew Prior, creative director del titolo EA Sports – Questa volta la modalità Carriera sarà la più autentica mai vista nella serie”. Il prossimo 28 settembre FIFA 19 arriverà sugli scaffali dei negozi con tanto di Champions League inclusa, per prepararsi allo sbarco su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

HF4 | 03-08-2018 08:30