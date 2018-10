FIFA19, dove scaricare il manuale d'uso in italiano gratuitamente

Uscito da meno di una settimana, FIFA 19 è già un successo planetario. Gli sviluppatori di Electronic Arts hanno messo a punto una delle edizioni più attese della celebre simulazione calcistica. Tuttavia, se non siete dei giocatori abituali, sappiate che il produttore canadese ha pensato anche a voi, rendendo disponibile in rete il manuale in italiano per le varie piattaforme, dato che i giochi sono venduti privi del classico manualetto.

Fifa 19, ecco dove scaricare gratuitamente il manuale

FIFA 19 è uscito su PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch e Personal Computer. Se volete scoprire tutti i segreti del gioco, comprese le combinazioni di tasti per realizzare le mosse più audaci, non vi resta quindi che collegarvi al sito ufficiale di EA Sports e dare un’occhiata ai manuali ufficiali. A questi indirizzi potrete trovare gratuitamente tutti i manuali, a seconda della vostra piattaforma di gioco (ad eccezione della versione per Nintendo Switch):

Fifa 19: Manuale in italiano per Playstation 4

Fifa 19: Manuale in italiano per Playstation 3

Fifa 19: Manuale in italiano per Xbox One

Fifa 19: Manuale in italiano per Xbox 360

Fifa 19: Manuale in italiano per PC

HF4 | 03-10-2018 12:30