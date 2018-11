Fifa 19, ecco chi è il calciatore che ha messo ko Ronaldo e Messi

Come è già capitato altre volte in FIFA 19, non sempre le grandi stelle del calcio brillano indisturbate anche sul campo ‘digitale’. Proprio così, può capitare che i campioni su cui puntiamo normalmente, possano essere superati da altri calciatori, almeno nel gioco firmato EA Sports.

I protagonisti di questo k.o. virtuale sono due leggende del pallone: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Questa storia potrà suonarvi famigliare, e i più attenti si ricorderanno che abbiamo già parlato di loro insieme al calciatore che li ha superati, di nuovo: Aiden McGeady. Stavolta però, stiamo parlando di un record diverso, assoluto: quello di essere l’unico giocatore ad avere mosse di abilità a 5 stelle da FIFA 12. Esatto, avete letto bene!

Quest’anno il centrocampista irlandese è stato valutato solo 73 (con 75 ritmi, 78 dribbling, 71 tiri, 44 in difesa, 72 in transito e 60 in fisico) mentre in Fifa 12 aveva una valutazione complessiva di 81. Ma quello che colpisce di questo giocatore è la costanza negli anni di mantenere mosse di abilità a 5 stelle. Il calciatore ha una reputazione davvero leggendaria nel gioco EA Sports, con il “McGeady Turn“, il suo marchio di fabbrica utilizzato dagli esperti.

HF4 | 26-11-2018 09:30