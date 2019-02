Fifa 19, crescita e skills del calciatore Lucas Paquetà

Insieme a Krzysztof Piatek è tra i protagonisti del nuovo Milan. Stiamo parlando ovviamente di Lucas Paquetà. Il giovanissimo brasiliano è passato in rossonero a gennaio, diventando subito uno degli uomini-chiave di Gennaro Gattuso. C’è già chi lo paragona a Kakà, conscio della sua qualità ma mentre attendiamo il suo futuro, ci si gode il suo presente. EA Sports lo ha appena aggiunto alla rosa del club in FIFA 19, facendo la gioia dei tifosi milanisti appassionati della celebre simulazione calcistica.

Su FIFA 19 Lucas Paquetà è uno dei migliori investimenti

A spiegare come utilizzarlo al meglio è Giancarlo “Gianky09” Casati del team Mkers. Per conto del noto sito sportivo Goal.com, il famoso gamer e streamer di Twitch ha infatti pubblicato un utilissimo video tutorial su come utilizzare il giocatore al meglio nel Milan o nella propria squadra personalizzata, puntando soprattutto sulle ottime caratteristiche e sul grande potenziale del nuovo fantasista rossonero.

Può essere schierato in differenti posizioni, come ad esempio il centrocampo, la tre quarti e l’esterna d’attacco. Paquetà ha valori equilibrati per quanto riguarda velocità, dribbling, tiro, passaggio e fisico. Ma è sulle sue caratteristiche globali che ogni giocatore virtuale dovrebbe puntare, grazie ad un possibile incremento di ben 10 punti. Infatti, l’overall del calciatore è attualmente a 79, ma il suo potenziale è di 89.

Pertanto, per chi è alla ricerca di un buon investimento, Lucas Paquetà rappresenta uno degli uomini sui quali puntare. Forte fisicamente e dalla buona resistenza, il suo prezzo è di soli 20,5 milioni con uno stipendio di 65mila euro. Quasi un’inezia per chi è abituato a spendere ben altre cifre. Il suo unico problema è il piede debole, che ha soltanto due stelle.

HF4 | 18-02-2019 15:30