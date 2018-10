Fifa 19, modalità carriera: i giovani calciatori su cui puntare

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della Top 11 più vecchia di sempre in FIFA 19, una squadra over 40 con grandi stelle del calcio internazionale del calibro di Diaz, Pizarro, Perez… Questa volta, nel formare la vostra rosa vincente, vogliamo proporvi una classifica (condivisa su Sky.it) di 23 giovani calciatori su cui investire. Sarete in grado di farli crescere e sfruttare le loro potenzialità?

Ecco l’elenco completo, dove sono presenti ben 4 italiani. Uno di loro è addirittura sul podio.

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) Rating 87 / Potenziale 95 Gianluigi Donnarumma (Milan) Rating 82 / Potenziale 93 Vinicius Junior (real madrid) Rating 77 / Potenziale 92 Matthijs De Ligt (Ajax) Rating 81 / Potenziale 91 Patrick Cutrone (Milan) Rating 77 / Potenziale 89 Ezequiel Barco (Atlanta United) Rating 74 / Potenziale 89 Alban Lafont (Fiorentina) Rating 77 / Potenziale 89 Marcus Rashford (Manchester United) Rating 81 / Potenziale 89 Leon Bailey (Bayer Leverkusen) Rating 82 / Potenziale 89 Andriy Lunin (Leganes, in prestito al Real Madrid) Rating 76 / Potenziale 88 Riqui Puig (Barcellona) Rating 68 / Potenziale 88 Sandro Tonali (Brescia) Rating 67 / Potenziale 88 Jann Fiete Arp (Amburgo) Rating 69 / Potenziale 88 Pietro Pellegri (Monaco) Rating 67 / Potenziale 88 Phil Foden (Manchester City) Rating 73 / Potenziale 88 Boubacar Kamara (O. Marsiglia) Rating 71 / Potenziale 88 Ryan Sessegnon (Fulham) Rating 75 / Potenziale 88 Kay Havertz (Bayer Leverkusen) Rating 79 / Potenziale 88 Houssem Aouar (Lione) Rating 78 / Potenziale 88 Jadon Sancho (Borussia Dortmund) Rating 72 / Potenziale 88 Trent-Alexander Arnold (Liverpoll) Rating 78 / Potenziale 88 Dayot Upamecano (RB Lipsia) Rating 76 / Potenziale 88 Christian Pulisic (Borussia Dortmund) Rating 79 / Potenziale 88

E voi, su quale di questi giocatori sareste pronti a scommettere?

HF4 | 23-10-2018 13:30