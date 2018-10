FIFA 19: vincereste con un team over40? Ecco la Top11 più vecchia

Da quando è uscito FIFA 19, il titolo calcistico firmato EA Sports presente sui nostri scaffali dallo scorso 28 settembre, il primo passo di tutti gli utenti è stato sicuramente quello di formare la propria squadra. Ed è chiaro che, per ottenere le migliori prestazioni e vincere più partite possibile, è necessario scegliere i campioni migliori del momento.

Vi abbiamo parlato dei calciatori più forti, dei più bravi dribblatori… Oggi invece vi proponiamo una sfida, suggerita da una classifica che ha proposto il sito Goal.com: sapreste vincere scendendo in campo con una squadra over 40? Ecco allora, pronta per voi, la Top 11 più vecchia di FIFA 19:

OSCAR PEREZ – 45 anni, portiere FRODE KIPPE – 40 anni, centrale YUJI NAKAZAWA – 40 anni, centrale VITORINO HILTON – 41 anni, centrale WILMER DIAZ – 40 anni, mediano PABLO GUINAZU – 40 anni, centrocampista centrale ADRIAN BASTIA – 40 anni, centrocampista centrale HUSSEIN SULAIMANI – 41 anni, centrocampista centrale BENJAIMIN NIVET – 41 anni, trequartista SHUNSUKE NAKAMURA – 40 anni, trequartista CLAUDIO PIZARRO – 40 anni, punta

Chi di voi formerebbe mai un team con questi calciatori per affrontare le squadre avversarie?

HF4 | 18-10-2018 13:30