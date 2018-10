FIFA 19, arriva la limitazione dell'uso della rovesciata

EA Sports si è accorta che in FIFA 19 c’è qualche problemino legato alla spettacolarità di gioco e al suo simbolo per eccellenza: le rovesciate. Se esse rappresentano un gesto tecnico tanto apprezzato quanto raro e complesso nel calcio vero, nel gioco sono invece semplicissime da porre in essere, nonché estremamente potenti, al punto da causare il caos per la difesa avversaria.

FIFA 19: problema rovesciate risolto con una rimodulazione del gesto

Un bel problema per molti player, in quanto basta un po’ di pratica e il giocatore adatto (di solito chi ha un’agilità superiore a 80) per diventare praticamente imbattibili a suon di rovesciate moleste. Questo almeno fino ad oggi, in quanto EA Sports ha fatto tesoro delle segnalazioni arrivate da tantissimi videogiocatori della sua vasta community e ha preso le opportune contromisure, che sono appena arrivate grazie alla Patch 1.03.

Con l’ultimo aggiornamento, infatti, in FIFA 19 le rovesciate saranno finalmente ‘limitate’. La patch appena immessa in circolazione da Electronic Arts infatti, ridurrà sensibilmente la frequenza delle sforbiciate grazie ad una rimodulazione dei tempi di esecuzione, della potenza del colpo e della percentuale d’errore, rese molto più vicino alla realtà. Al contempo, la fine delle rovesciate selvagge sarà accompagnata dalla maggiore difficoltà a fare gol con questo gesto, dovuta anche dall’aumento dell’intelligenza artificiale dei portieri.

HF4 | 29-10-2018 15:20